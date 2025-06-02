İhracatta aylık rekor Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara yükseldi. Mal ihracatında aylık en yüksek seviyeye ulaşılıp rekor kırıldı. İthalat ise yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, yüzde 0,1 artarak 6,5 milyar dolar oldu

Habertürk Giriş: 02.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:36 facebook

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