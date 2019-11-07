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İhtiyaç kredisi faiz oranları 2019! Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve diğer tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını inceledik. Kredi çekmek isteyenler için banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hazırladık. İşte o oranlar...

İhtiyaç kredisi faiz oranları

 İhitiyaç kredi faiz oranlarının düşmeyesiyle beraber vatandaşlar bankalara akın etmeye başladı. Tüketiciler için en çok merak edilen konuların arasında 'ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar' sorusuydu. 

KREDİ HESAPLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi hesaplarken vatandaş en çok faiz oranına takılır. Fakat kredi faiz oranları dışında kredi dosya masrafı (kredi tahsis ücreti, vs) gibi etkenlere de dikkat etmek gerekir. Geri ödeme sürecinde oluşan bazı maliyetler, vergiler ve kesintiler de hesaba katıldığında kredi hesaplama konusunun o kadar da kolay ve hafife alınabilecek bir süreç olmadığı görülür. Siz de kredi hesaplarken buna dikkat edin.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019 BANKA BANKA

Kredi AdıFaiz OranıMinimum VadeMaksimum Vade
Fibabanka İhtiyaç Kredisi1,05%3 Ay60 Ay
TEB Hoş Geldin Faizli Kredi1,08%3 Ay60 Ay
CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi - Tahsis Ücretsiz1,08%3 Ay60 Ay
ING Bank İhtiyaç Kredisi1,09%1 Ay60 Ay
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi1,09%3 Ay60 Ay
Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisi1,19%3 Ay60 Ay
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası1,19%1 Ay60 Ay
DenizBank İhtiyaç Kredisi1,19%3 Ay60 Ay
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi1,25%1 Ay60 Ay
Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi1,25%3 Ay60 Ay
Vakıfbank Bireysel İhtiyaç Kredisi1,25%3 Ay60 Ay
Akbank Direkt Kredi1,27%1 Ay60 Ay
Alternatif Bank Sonbahar Kredisi1,28%3 Ay60 Ay
Burgan Bank Dijital İhtiyaç Kredisi1,29%1 Ay60 Ay
Enparacom Masrafsız İhtiyaç Kredisi1,29%1 Ay60 Ay
ICBC Turkey Hesaplı Kredi1,29%3 Ay60 Ay
Halkbank İhtiyaç Kredisi1,29%1 Ay60 Ay
HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası1,49%3 Ay60 Ay

İstihdam odaklı kredi paketi devreye alındı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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