Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti ile, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Peki e Devlet ikametgah sorgulama işlemi nasıl yapılır. Bilinmesi gerekenler için haberimize göz atmanız yeterli...

E DEVLET'İN YENİ HİZMETLERİ

E Devlet üzerinden artıki İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri E-devlet sisteminden sorgulanabiliyor.

E Devlet sisteminde yer alan tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama hizmeti ile artık geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisine de sahip olacaksınız.

E DEVLET İKAMETGAH SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E Devlet ikametgah sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için ilk olarak (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama) linkini tıklamanız gerekiyor. Daha sonraki adımda ise açılan sayfada bulunan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basarak siteye girmek olacaktır.

İkametgah sorgulama işlemini her gün sadece bir kere yapabilirsiniz. Bu yüzden gün içinde yapılacak olan sorgulama işlemlerinde alacağınız belgeyi ne için kullanacağınıza dair gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor. Belgeyi vereceğiniz kişi ya da kurum bu belge üzerinde yer alan T.C. kimlik numarası ve barkod numarası bilgilerini kullanarak bu belgeyi doğrulamak için yine E Devlet sistemini kullanacaktır. Belgeyi ise geçerlilik süresi dahilinde kullanmanız mümkündür. Ayrıca gün içinde bir defa ikametgah sorgulama işlemi yapabiliyor olsanız da bu belgeden dilediğiniz kadar nüsha alabilirsiniz. Bu bilgileri onayladığınızı gösteren ilgili kutucuğu işaretledikten sonra "Devam Et" seçeneğine basabilir ve sorgulama formuna ulaşabilirsiniz. Belgenin neden verileceğini işaretledikten sonra "Sorgula" seçeneğine basarak sorgu sonucuna ulaşabilmeniz mümkün hale gelir.

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