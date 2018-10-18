Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, heyetin ziyaretinde Irak ve IKBY'deki son gelişmeler başta olmak üzere eğitim alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Türkiye ile IKBY ilişkilerinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesine vurgu yapan Barzani, Türkiye’nin eğitim alanında zengin bir tecrübesi olduğunu ifade etti.

Görüşmede eğitim alanındaki işbirliğini ele alan Barzani, Türkiye'nin özellikle eğitim alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin IKBY'deki eğitim kuruluşlarına yardım ve katkılarının önemli olduğunu kaydeden Barzani, IKBY'nin eğitim alanında her türlü yardıma açık olduğunu söyledi.

Açıklamada, Türkiye heyetinin, Erbil Uluslararası Maarif Okulunun açılmasındaki katkılarından dolayı yerel yetkililere teşekkür ettiği belirtildi.



Görüşmede, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu ile vakfın Irak Koordinatörü Muhammet Emin Şimşek ve diğer yetkililer de katıldı.

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