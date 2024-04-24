Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu.

Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

REKLAM

31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.