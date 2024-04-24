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        Haberler Spor Futbol İspanya Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını açıkladı - Futbol Haberleri

        Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını açıkladı

        İspanyol futbolcu Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği Athletic Bilbao'dan sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:55
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        Yıllar sonra ayrılıyor! Duygusal veda
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        İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu.

        Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

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        31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

        Athletic Bilbao'nun altyapısında yetişen ve 2009 yılında A takıma yükselen Iker Muniain, İspanyol ekibiyle çıktığı 557 resmi maçta 75 gol, 70 asistlik performans sergiledi.

        Tecrübeli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 1 kez İspanya Kupası ve 2 kez de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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