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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

        İki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı, olayda 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 21:49 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:49
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        İki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        Sultanbeyli'de, husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Olay saat 18.00 sıralarında, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre; husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Fotoğraf: DHA

        ÇELİK KUVVET EKİPLERİNDEN DESTEK İSTEDİ

        Çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinden destek istedi.

        Fotoğraf: DHA

        Polis, çıkan kavgada tarafları ayırmak için havaya ateş etti. Kavgaya karışan çok sayıda aile üyesini gözaltına alan polis ekipleri, şüphelileri karakola götürüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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