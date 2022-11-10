İki aracın arasında kaldı! El freni ölümü!

Sivas'ta olay, saat 07.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi'nde meydana geldi. Caner Gülhan (24), iddiaya göre, cadde üzerinde hafif ticari aracını park etti.
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU
DHA'da yer alan habere göre el frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören Gülhan, peşinden koşmaya başladı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLE ARACI ARASINDA KALDI
Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Acı haberle bölgeye gelen Gülhan'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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