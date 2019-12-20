'İki Gözüm Ahmet'ten ilk tanıtım

Gülten Kaya, eşi Ahmet Kaya'nın filmini çekilmesine izin vermeyeceğini söyledi ama X Yapım, 'kamuoyuna mâl olmuş kişilerin filmini herkes çekebilir'den yola çıkarak Ahmet Kaya'nın ailesinin izni olmadan 'İki Gözüm Ahmet'i çekti.

Gülten Kaya, 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girmesini engelleyeceğini söyledi ama filmin gösterim tarihi belli olurken ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Üstelik film, Türkiye'de en çok sayısına sahip olan Mars Cinema Group'da 7 Şubat'ta gösterime girecek.

'İki Gözüm Ahmet'in merkez noktası 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin Altın Objektif Ödül Töreni'nde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için salondaki meslektaşlarının üzerine çatal bıçak atmasıyla linç edilmesi.

Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata'nın başrollerini paylaştığı filmde Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırdı.

Filmde o dönem MGD başkanı Nurettin Soydan da rol aldı.