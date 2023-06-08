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Dikkatli olun! İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

Muğla ve Denizli illerinde görülen zehirli uğur böceği örümceği, iki gün sonra bu kez Manisa'da ortaya çıktı

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İHA
  • İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

    Denizli ve Muğla illerinin ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. Necati Sarıkaya, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisi'nde gördüğü uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti. Necati Sarıkaya, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisi'nde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip, paylaştım" dedi.
  • İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

    Zehirli uğur böceği örümceği, Muğla'nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında geçen salı günü yine bir vatandaş tarafından görüntülündi. Uzmanlar, zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabileceğini belirtiyor. 
  • İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

    Muğla ile aynı gün Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar da, uğur böceği örümceğine bir duvar üzerinde rastladı. 
  • İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

    Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mehmet Mulcar, "Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililerine haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim" dedi.
  • İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!
  • İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

    Bu örümceklerin genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görüldüğü belirtildi.

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