İki gün arayla bu kez Manisa'da görüldü!

Denizli ve Muğla illerinin ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. Necati Sarıkaya, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisi'nde gördüğü uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti. Necati Sarıkaya, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisi'nde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip, paylaştım" dedi.