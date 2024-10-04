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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda İki ilçenin geçim kaynağı patates oldu - Alışveriş Haberleri

        İki ilçenin geçim kaynağı patates

        Kastamonu'nun Devrekani ve Hanönü ilçelerinde deneme amacıyla ekilen ekilen patates, çiftçilikle uğraşan ailelerin geçim kaynağı haline geldi. Kastamonu'da il genelinde bu yıl 7 bin 350 dekar alanda yaklaşık 25 bin ton patates hasat edilmesi bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:45
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        İki ilçenin geçim kaynağı patates oldu
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        Kastamonu'da ilk etapta deneme amaçlı ekilen patates, Devrekani ve Hanönü ilçelerinde çiftçilerden büyük ilgi görüyor. Üreticilerin Nisan ve Mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Patates tarlalarında çalışan işçiler, kovalarla patatesleri topluyor. Daha sonra patatesler çuvallara doldurularak traktör römorklarına yükleniyor. Kastamonu'da il genelinde 7 bin 350 dekar alanda ekilen patatesten yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor. Patatesin kilosu ise 15 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler, olumsuz hava şartlarına rağmen verimin iyi olduğunu ve fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.

        Öte yandan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Hanönü ilçesinde 10 dekar araziye 4 ton kışlık 'Madeleine' patatesi ekimi gerçekleştirildi. Yüzde 50 hibeli TAKE projesi çerçevesinde ekilen patateslerin, çiftçi katkısının bir kısmı Hanönü Belediyesi, bir kısmı da Acica Maden İşletmesi tarafından karşılandı. Yüzde 50 hibeli olarak Hanönü'nde 10 dekar araziye 4 ton kışlık 'Madeleine' patatesi ekimi için tören düzenlendi. Törene Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile maden işletmesi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

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        “ILÇEMIZIN ÖNEMLI TARIM ÜRÜNLERINDEN BIR TANESI PATATES”

        Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, patatesin Devrekani'nin önemli tarım ürünlerinden bir tanesi haline geldiğini belirterek, “Kulaksızlar Barajı ile Beyler Barajı'nın araziyi sulama imkanına sahip olmasıyla birlikte son yıllarda patates üretiminde Devrekani'de ciddi miktarda artış gözlemleniyor. Devrekani'de 7 bin dönüm arazide patates üretimi söz konusu, şu anda patatesin hasat dönemi de başladı. Ben arazide yapmış olduğum çalışmalarda dekar başına 3 ila 3,5 ton civarında çiftçilerimizin patates elde ettiklerini gördüm. Dünya ortalamasına baktığımız zaman bu 2 ila 2,5 ton civarındadır. Dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir patateste verime sahibiz. Patatesin fiyatları bu yıl çiftçilerimizin çok fazla yüzünü güldürmese de her yıl bu şekilde olacak diye bir durum söz konusu değil. Verimin güzel olması bizleri mutlu ediyor. Çiftçilerimizin patates tarımına yönelmesi bizleri mutlu ediyor. Ülkemize ekonomik anlamda da destek veriyoruz. Bu da bizleri daha çok mutlu ediyor” dedi.

        ''HEM FİYAT OLARAK HEM DE VERİM OLARAK MUTLUYUZ''

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde patates üreticiliği yapan Necmettin Bakar ise, “Bu yıl 30 dönüm alanda patates ektim. Makineleşmeye geçince daha fazla ekiyoruz. Nisan ayında patatesin ekimini yapıyoruz, Eylül ayında da hasadına başlıyoruz” diye konuştu.

        Dengesiz yağışlar sebebiyle zorluk çektiklerini söyleyen Bakar, “Bu yıl kuraklık biraz bizi yordu. Normalde 2 defa su atarken bu sefer 4 defa atmak mecburiyetinde kaldık. Bu da ister istemez maliyetlerimizi arttırdı. Fakat buna rağmen verimimiz iyi” diye konuştu.

        Bu yıl patatesin kilosunun 15 liradan satıldığını ifade eden Bakar, “Ben, bu yıl toptan olarak kilosunu 15 TL'den sattım. Bu yıl patateste verim iyi, buna şükür” şeklinde konuştu.

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