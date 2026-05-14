Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İki kardeş peş peşe balkondan düştü

        İki kardeş peş peşe balkondan düştü

        Nevşehir'de korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda oyun oynayan iki kardeş peş peşe balkondan düşerek yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kardeş peş peşe balkondan düştü

        Nevşehir'de balkonda oynayan iki kardeş peş peşe balkondan düşerek yaralandı.

        İHA'nın haberine göre birinci kattaki evlerinde yalnız kalan iki kardeş bir süre balkonda oyun oynadı. Kardeşlerden biri balkon korkuluklarından sarktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Kardeşinin düştüğünü gören diğer çocuk ise ona bakmak isterken dengesini kaybedip aşağı düştü. Çocukların düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 13 Mayıs 2026 (Kupada Konyaspor'un Rakibi Kim Olacak?)

        Yabancı hakem konusu gündeme gelecek mi? Torreira'ya çirkin saldırı. Galatasaraylı futbolcu Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme önerisi. Kupada Konyaspor'un rakibi kim olacak? Beşiktaş'ta stoper revizyonu. Sultanların VNL kadrosu açıklandı.  Spor Bülteni'nde Selen Gü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!