İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sıcak havadan bunalıp baraj gölüne giren 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan boğuldu, 16 yaşındaki kardeşi Fatih Mehmet Tarhan ise kurtarıldı. Ağabey Tarhan'ın kardeşini kurtarmak isterken boğulduğu da öne sürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarhan kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte sıcak havadan bunalıp baraj gölüne girdi.
SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR
DHA'da yer alan habere göre Fatih Mehmet (16) ile Ömer Faruk Tarhan (18) kardeşler bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
KÜÇÜK KARDEŞ KURTARILDI
Durumu fark eden arkadaşları, Fatih Mehmet Tarhan’ı kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Fatih Mehmet Tarhan, Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılırken, kaybolan Ömer Faruk Tarhan’ın bir süre sonra Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEMİŞ
İHA'da yer alan habere göre de Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve sınavının iyi geçtiği öğrenildi. Tarhan'ın heyecanla sınav sonuçlarını beklediği ve iyi bir bölümde üniversite okuma hayali kurduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.