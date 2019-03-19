Adana'da dün saat 03.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak'taki müstakil evde, alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın B. ile ağabeyi Özkan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey-kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı.

BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan B.'yi sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın B., olaydan sonra kaçtı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan B., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS KAÇAN KARDEŞİ ARIYOR

Kalbine yakın bir noktadan aldığı bıçak darbesi nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen Özkan B. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Mehmet Akın B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.