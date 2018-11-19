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Christie's ve Sotheby's Müze Salonları
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İki müzayededen bir haftada 2 milyar dolarlık rekor satış

Christie's ve Sotheby's Müze Salonları'nda geçtiğimiz hafta düzenlenen müzayedelerde yaklaşık 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi

19.11.2018 - 14:29 | Güncelleme: DHA

Dünyanın en büyük müzayede salonlarından Christie's ve Sotheby's geçtiğimiz hafta düzenledikleri müzayedelerde yaklaşık 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre 'Muazzam hafta' olarak nitelendirdiği açık artırmalarda, her iki müzayede deyim yerindeyse birbiriyle satış yarışına girdi.

Christie's Amerika'da düzenlediği açık artırmada, 1.1 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken Sotheby's 835 milyon dolar değerinde satış yaptığını açıkladı.

Bloomberg'in aktardığına göre Christie's'in açık artırmaya sunduğu ünlü İngiliz ressam David Hockney'in Portrait of an Artist Pool with Two Figures adlı eseri 90.3 milyon dolara alıcı buldu.

Amerikalı ressam Edward Hopper'ın Chop Suey isimli tablosu da 92 milyon dolara satıldı.

HER İKİSİNİN DE ALICISI AÇIKLANMADI

Sotheby's'de düzenlenen satışta en dikkat çeken parçalardan biri de Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin de bir dönem kullandığı inci ve pırlantalı kolye oldu. Kolye, 36.2 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü müzayede salonu, izlenimci çalışmalarla, modern sanat eserlerindeki satışlarda geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 15 dolayında bir artış olduğunu açıkladı.

 

 

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