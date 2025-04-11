İki şirketin poliçe yetkisinin kaldırılması genel kurul erteletti

Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurulu dün Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) iki şirketin poliçe kesme yetkisini kaldırmasının ardından hukuki sorun oluşmaması için ertelendi. Birlik, iki şirket delegelerinin normalde oy kullanma hakkına sahipken SEDDK tarafından şirketlere ilişkin alınan karar sonucu oy kullanıp kullanamayacaklarına dair hukuki sorun yaşanmaması amacıyla genel kurulu ileri erteleme kararı aldı. Basına geçilen bilgi notunda TSB’nin bugün yapılması planlanan 71’inci Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir’ denildi. Genel kurul bugün saat 14:00’de Ataşehir’de yapılacaktı. Genel kurulun açılış konuşmasını da Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş yapacaktı.

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2 ŞİRKETLE İLGİLİ KARARDAN SONRA

Dün, 2 yıl önce kurulan ve kısa sürede kasko ve sağlık sigortasında büyüyerek 650 bin poliçe adedine ulaşan AcnTurk Sigorta ve Arex Sigorta'nın poliçe kesmesine yasak geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk ve Arex Sigorta’nın yeni sigorta sözleşmesi yetkisini geçici süre ile durdurdu. Böylece AcnTurk Sigorta'nın yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirketin geçen haftadan bu yana hasarları ödeyemediği öğrenilirken şirket yetkilileri yaklaşık 1 aydır şirkete ilişkin dedikodular nedeniyle poliçe iptalleri olduğunu bu nedenle şirketten para çıkışı olduğunu ve mevcut hasarları ödemekte zorlandıklarını söylediler.