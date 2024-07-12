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        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye

        Adana'da otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçip, çarptığı 22 yaşındaki İrem Alper'in ölümüne, ablasının ise yaralanmasına neden olan sürücü Ramazan Kılınç, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:40
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        Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç yönetimindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper ile ablası Gizem Alper'e (24) çarptı.

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        Kazada 22 yaşındaki İrem Alper hayatını kaybetti, ablası yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı.

        Ramazan Kılınç hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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        İKİ TARAF DA 'ASLİ KUSURLU'

        Davanın 3'üncü duruşmasında karar verildi.

        Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile taraflar avukatları katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden tarafların kusur durumu ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye geldi.

        Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.

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        EHLİYETİNE EL KONULDU

        Mahkeme heyeti, kusur raporunu dikkate alarak sürücü Ramazan Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye etti. Heyet ayrıca sanığın ehliyetinin 2 yıl süreyle alıkonulmasını da kararlaştırdı.

        #irem alper
        #trafik kazası
        #adana
        #kaza davası
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