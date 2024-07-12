İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye

İKİ TARAF DA 'ASLİ KUSURLU'

Davanın 3'üncü duruşmasında karar verildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile taraflar avukatları katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden tarafların kusur durumu ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye geldi.

Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.