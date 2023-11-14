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        İki ülke arasında kültürel anlaşma imzalandı

        Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında 'Kültürel İşbirliği Anlaşması' imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:14
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        Kültürel anlaşma imzalandı
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        Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında 'Kültürel İşbirliği Anlaşması' imzalandı. Ankara'da bir otelde düzenlenen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile diğer yetkililer katıldı.

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        Törende konuşan Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın Kültür Bakanı Adil Kerimli ile kültürel iş birliğine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültürel unsurların toplumlar arasında köprüler kurduğunu, farklılıkları birleştirdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları söyledi: Şanlı geçmişiyle Türk dünyasının kültürel mirasına sahip çıkmak ve her platformda bu mirası tanıtmak bizlerin en büyük görevidir. İmzalayacağımız anlaşma ile sadece kültürel mirasın korunması değil konserler, sergiler, tiyatro ve edebiyat etkinliklerinde kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda genç yetenekleri desteklemek ve kültürel mirasımızı korumak için yeni projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültür alanında imzalanacak iş birliği anlaşması ile ilişkilerimiz daha da kuvvetlenecek, ortak çalışmalar ivme kazanacak.

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        Mehmet Nuri Ersoy, gelecek yıl 15 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Azerbaycan'ın da etkin şekilde yer alması için atılacak adımları Kerimli ile konuşma fırsatı bulduklarını da dile getirdi.

        Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli de geniş heyetle geldiği Ankara'da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri müzakere etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        İki ülke arasındaki ilişkilerin özel önem taşıdığına dikkati çeken Adil Kerimli, "Halklarımız siyasi, ekonomik ve medeni alanda yıllar boyu birbirine destek olmuştur. Devletlerarası münasebetlerimiz de sarsılmaz ortak tarihi ve kültürel değerler üzerine kurulmuştur. Kardeşlik ve dostluk münasebetlerini bütün sahalarda olduğu gibi medeniyet ve kültür alanında da devam ettireceğiz. Azerbaycan ve Türkiye, dünyada ortak Türk kültür mirasının tanıtılması için mühim işler görmektedir" dedi.

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        Konuşmalarının ardından Kültürel İşbirliği Anlaşması'nı imzalandı. Mehmet Ersoy, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov ile de ikili görüşme gerçekleştirirdi. Ersoy, 'Aziz Şehir Şuşa' kitabını hediye eden Kerimov'a teşekkür etti.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
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