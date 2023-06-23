Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Tavana düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.