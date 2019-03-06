YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve sınav içerisinde yer alana test grupları ise birinci oturum olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturumu olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi, 3'uncu ve son oturum olan Yabancı Dil Sınavı şeklinde sıralanmıştır.

Öncelikle YKS'ye başvurabilmek için ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olma şartı var. Sınava başvuru işlemleri ise; ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

Sınav ücreti unutulmamalı.

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav/başvuru ücreti yatırılır. YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS'DE HANGİ OTURUMLAR VAR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

TYT BARAJ PUANI KAÇTIR?

Adaylar YKS sınavının ilk oturumu olan TYT ile birlikte önlisans tercihlerinde bulunabilmeleri için en az 150 puan alması gerekmektedir. Aynı zamanda adayların 2. oturuma girmesi için girmiş oldukları TYT sınavından 180 ve üzeri puan almaları halinde bir sonraki oturum olan 2. oturuma girebilecekleri gibi 200 ve üzeri puan aldıklarında ise bir sonraki oturuma girmelerinin yanı sıra birdaki sene yapılacak olan sınava tekrardan girmek istediğinde 200 ve üzeri puan aldığında dolayı bu sınava girmeden direk 2. oturumda yapılacak olan sınava girebilecekler.

AYT NEDİR? BARAJ KAÇ PUANDIR?

Adaylar üniversitelerin lisans bölümlerini bu sınav sonucuna göre tercih edebilecekler. Tercih yapabilmek için ise AYT sınavından 180 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Adaylara bu sınavda ise Türk Edebiyatı Ve Sosyal Bilimler 1, Matematik , Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Test gruplarında yer alan sorular sorulacaktır. Sınavda toplam 160 soru sorulacak ve adayalara 180 dakika verilecektir.

AYT sınavından 180 barajını geçmeleri gerekmektedir.

Kısaca özetlersek adaylar önlisans bölümü için TYT sınavına girip en az 150 barajını geçmek zorunda. Lisans bölümleri için ise AYT sınavından en az 180 puan barajını geçmek zorundalar.