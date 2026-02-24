Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 ara tatil takvimi

        İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 ara tatil takvimi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 2026 eğitim takvimine göre ikinci ara tatil takvimi belli oldu. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapıldı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak tarihinde gerçekleşti. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        Giriş: 24.02.2026 - 15:55 Güncelleme:
        1

        İkinci ara tatil için gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı öncesi öğrenciler ve aileler, bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İşte, MEB 2025 2026 ara tatil takvimi

        2

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem uygulanacak olan ara tatil 16-20 Mart tarihlerinde olacak. 2026 Ramazan Bayramı tarihi ara tatil süresi içerisinde yer almaktadır. Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
