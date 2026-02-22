Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatil birleşti mi, kaç gün tatil olacak?

        Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatili birleşecek mi? İşte ara tatil takvimi

        2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatil tarihleri milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl takvimde yapılan değişiklikle birlikte, geçmiş yıllarda nisan ayında uygulanan ara tatil mart ayına alındı. Ramazan Bayramı'nın da aynı döneme denk gelmesi, tatil sürelerinin birleşip birleşmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte ara tatilin net tarihleri belli olurken, uygulamanın detaylarına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 22.02.2026 - 20:20
        İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler için ara tatil geri sayımı başladı. 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre ikinci ara tatil bu kez mart ayında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın da aynı ay içerisinde yer alması, veliler ve öğrenciler arasında “Ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi?” sorusunu öne çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan güncel takvim, tatil sürecine ilişkin belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırırken, ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre:

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.

        Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini belirtti. Bakan Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin sorun yaşadığını ve tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunda güçlükler yaşandığını ifade etti.

        Bakan Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, 2019'dan beri uygulanan ara tatil sisteminin önümüzdeki yıllarda yeniden gözden geçirilebileceği ve kaldırılabileceği sinyalini verdi.

        Bakanlık, ara tatillerin eğitim süreçlerine etkilerini analiz etmeye devam ediyor ve henüz verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulamanın devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

        2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Okulların Açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

        Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

        Yarıyıl Tatili: 19 - 30 Ocak 2026

        İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026

        Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

