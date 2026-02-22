BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini belirtti. Bakan Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin sorun yaşadığını ve tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunda güçlükler yaşandığını ifade etti.

Bakan Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, 2019'dan beri uygulanan ara tatil sisteminin önümüzdeki yıllarda yeniden gözden geçirilebileceği ve kaldırılabileceği sinyalini verdi.

Bakanlık, ara tatillerin eğitim süreçlerine etkilerini analiz etmeye devam ediyor ve henüz verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulamanın devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.