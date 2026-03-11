Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi İkinci ara tatil tarihleri 2026: Ara tatil ne zaman, ara tatil bayramla birleşti mi?

        İkinci ara tatil tarihleri 2026: Ara tatil ne zaman, bayramla birleşti mi?

        Ara tatil için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönem ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Ara tatil için bekleyiş sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek, ara tatil kaç gün sürecek, bayramla birleşti mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2026 ikinci dönem ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de yeni döneme daha motive şekilde başlaması için uygulanıyor. Ara tatil sayesinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken eksik konularını da gözden geçirebiliyor. Peki, "Ara tatil ne zaman, ara tatil bayramla birleşti mi?" İşte eğitim öğretim takvimi ile ara tatilin başlayacağı ve biteceği tarih...

        2

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre:

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.

        3

        ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

        4

        2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Okulların Açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

        Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

        Yarıyıl Tatili: 19 - 30 Ocak 2026

        İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026

        Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın