İkinci ara tatil tarihleri 2026: Ara tatil ne zaman, bayramla birleşti mi?
Ara tatil için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönem ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Ara tatil için bekleyiş sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek, ara tatil kaç gün sürecek, bayramla birleşti mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2026 ikinci dönem ara tatil tarihleri...
Ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de yeni döneme daha motive şekilde başlaması için uygulanıyor. Ara tatil sayesinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken eksik konularını da gözden geçirebiliyor. Peki, "Ara tatil ne zaman, ara tatil bayramla birleşti mi?" İşte eğitim öğretim takvimi ile ara tatilin başlayacağı ve biteceği tarih...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre:
İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.
ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?
Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.