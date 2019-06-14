Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" şeklinde nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda, 2020'de Antik Çağ'da olduğu gibi kayıklar yüzdürülecek.

AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce yapılan kazı ve alan araştırmalarının bu yılki çalışmalarına başlandı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, il merkezine 48 kilometre uzaktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı çalışmaların, 2011'den itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla Türk arkeolog ve uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.

Özer, bu yılki çalışmalarda kentin "agora" adı verilen çarşısının ortaya çıkarılacağını belirtti.

Aizanoi Penkalas Projesi kapsamında, antik kentten geçen çayda Roma döneminde olduğu gibi kayıkların yüzdürüleceğini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Çavdarhisar ilçesi sınırlarındaki Koca Çay, antik kentten geçen bir nehir. Antik Çağ'daki ismi 'Penkalas' olarak biliniyor. Roma dönemi sikkelerinde Penkalas Nehri, uzanmış bir erkek olarak betimleniyor. Projenin hazırlıklarına 2012'de başlamıştık. Projeyle, çayın su seviyesi yükseltilerek, Antik Çağ'da olduğu gibi iki köprü arasında kayıklarla gidilebilecek. Suyun içindeki yaklaşık bin civarında, Antik Roma döneminden kalma, tarihi eser niteliği taşıyan işlenmiş taşları ve heykelleri dışarı çıkardık. Her birinin envanteri çıkarıldı, çizimleri yapıldı."

Özer, proje kapsamında çaydaki antik Roma köprülerinin restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

"PROJENİN ANTİK ÇAĞ'DAKİ DÖNEMİ YAŞATAN BİR ÖRNEĞİ YOK"

Bazı ülkelerde projenin modern örneklerinin bulunduğunu dile getiren Özer, "Yaptığımız araştırmalara göre, projemizin Antik Çağ'daki dönemi yaşatan bir örneği bulunmuyor. Türkiye'deki modern örneği ise Eskişehir'deki Porsuk Çayı. Projeyi 2020'de bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında yurt içi ve dışından binlerce kişinin burayı görmek için geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Özer, antik kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, bu çalışma sayesinde Antik Çağ'daki gibi kayıkla tarihi gezintiler yapabileceğini sözlerine ekledi.