Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil'İkinci el araç satışları 2021'de artar'
ABONE OL

'İkinci el araç satışları 2021'de en yüzde 10 artar'

İkinci el araç markası 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Ekim ayında dengelenen ikinci el piyasasının, Kasım ve Aralık ayında ise gerek faiz artışları gerekse sıfır araç kampanyaları ile durgun bir dönem geçirdiği, fakat pazarın her şeye rağmen 8 milyon adet üzerinde bir satışla 2020 yılını büyüyerek kapattığını açıkladı. Ülgür, "Ocak ayında Aralık ayına göre daha hareketli bir pazar yaşanıyor ve bu artarak devam ediyor. Mart ayı itibariyle de piyasanın normale dönmesini bekliyoruz. 2021 yılını geçen yıla göre yine en az yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır" dedi

'İkinci el araç satışları 2021'de artar'
HABERTURK.COM

İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış göstererek 8 milyon adetin üzerinde kapattı.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Mart ayında etkisini gösteren salgın ile birlikte piyasa neredeyse durma noktasına geldiğini, sonrasında kur ve devam eden fiyat yükselişleri ile beraber, talep ve satışlarda patlama yaşandığını belirtti.

Ülgür, "Ekim ayında dengelenen ikinci el piyasası, Kasım ve Aralık ayında ise gerek faiz artışları gerekse sıfır araç kampanyaları ile durgun bir dönem geçirdi. Pazar her şeye rağmen 8 milyon adet üzerinde bir satışla 2020 yılını büyüyerek kapattı” dedi.



Ülgür, 2021 ile ilgili öngörülerini ise, "Ocak ayında Aralık ayına göre daha hareketli bir pazar yaşanıyor ve bu artarak devam ediyor. Mart ayı itibariyle de piyasanın normale dönmesini bekliyoruz. Salgınla birlikte bireysel araç kullanımına yönelim arttı ve bu, araç satın alma talebini daha da tetikleyecek ve normalleşmeye başlayacağımız dönem ile birlikte piyasa tekrar dinamik ritmini bulacaktır. 2021 yılını geçen yıla göre yine en az yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır" ifadeleri ile aktardı.

Ülgür, tüketicilere de seslenerek, pazarda hareketliliğin de başladığı bu dönemin, fiyatlar ve araç çeşitliliği açısından avantajlar sunduğunu ve bunun satın alma için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini de kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün'den VW açıklaması - haberleri
OTOMOBİL'Türkiye kararını pandemi değiştirdi'
Üretim azaldı, satışlar arttı
OTOMOBİLÜretim azaldı, satışlar arttı
SON DAKİKA: Dacia ve Lada birlikte SUV model geliştirdi - OTOMOBİL
OTOMOBİLRumen-Rus işbirliğinden SUV model çıktı
ABD'li üreticiden elektrikli araca 785 milyon dolar yatırdı
OTOMOBİLElektrikli araca 785 milyon dolar yatırdı
MTV borcunun yapılandırılması için son 15 gün - haberler
OTOMOBİLYapılandırma için son 15 gün
Tofaş yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor
OTOMOBİLAraçlara yerli 'asistan' getirecek
Türk yöneticiye uluslararası görev
OTOMOBİLTürk yöneticiye uluslararası görev
SON DAKİKA: Çip bulamayan marka üretime ara verdi - haberler
OTOMOBİLOtomotivde 'çip' krizi
Fransız üretici tam elektrikli ticari aracını tanıttı
OTOMOBİLTicarete 'elektrik' getirdi
Kordsa'dan elektrikli araç işbirliği
OTOMOBİLYerli firma bataryaları hafifletecek