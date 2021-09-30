HABERTURK.COM

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (I) sayılı listeye “Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının satışı da eklendi.

Böylece daha önce yüzde 18 olan ikinci el cep telefonu satışlarında KDV oranı yüzde 1'e indirildi. KDV indirimi yarından itibaren yürürlüğe girecek.