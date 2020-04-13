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İkinci el araç şirketi Otomerkezi.net, yeni bir iş modelini hayata geçirdiğini duyurdu.

Online İletişim Sistemi ismi verilen bir sistem ile, ikinci el araç almak isteyenlere internet üzerinden hizmete sunacak şirket, satın alma işleminin ardından ise yapılan ekspertiz ve dezenfeksiyon sonrasında araçları kapıya kadar teslim edecek.

Memnun kalmama durumunda ise 48 saat içinde aracı iade edilebileceği belirtiliyor. Öte yandan, online ortamda satın alınan ikinci el araçlar için, 1 yıl satış sonrası garanti verildiği kaydediliyor.

Söz konusu hizmetin, Türkiye çapında 81 il, 913 ilçede geçerli olduğu bildirildi.

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