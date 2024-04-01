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        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci elde kredi kartı dönemi - Otomobil Haberleri

        İkinci elde kredi kartı dönemi

        Taşıt kredilerinde faizlerin yükselme ve kredi musluklarının kısılması, ikinci el araç piyasasında farklı çözümleri beraberinde getirdi. Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "İkinci el araç piyasası, takas ve kredi ile dönüyor. Fiyat, bizim düşündüğümüzün aksine biraz daha arka planda. Kredi kullanımında yaşanan sıkıntıların, kredi kartını ön plana çıkardı. Taşıt kredisi kullanamıyorsanız ve kredi kartı limitiniz varsa limitiniz kadar çekip 12 taksitle ödemek usulü ile araç alabiliyorsunuz. Biz bu sistemi çok yeni devreye aldık satışa katkısı, müşterinin tercihi çok oldu" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 01.04.2024 - 08:14 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:14
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        İkinci elde kredi kartı dönemi
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        Türkiye'de sıfır araç piyasası yüksek temposunu korurken, ikinci elde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

        Tunalar Şirketler Topluluğu'nun ikinci el otomobil şirketi Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, Ağustos sonundan itibaren Ocak ayına kadar ikinci el araç fiyatlarında yüzde yüzde 30’lara varan fiyat düşüşleri yaşandığını bildirdi.

        Fiyatların yeniden artmaya başladığını kaydeden Bilirgen, "Özellikle 2024 model yılı sıfır araçların liste fiyatlarındaki artış etkisiyle mart ayından itibaren ikinci el araç fiyatlarında kademeli olarak artış trendini görmeye başladık. Seçim sonrasında Ramazan Bayramı'nın da gelmesiyle birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak enflasyon ve seçim sonrası döviz kurların durumu da fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Araçtan hızlı para kazanma konusu, sıfırda da ikinci elde de sona erdi. Artık faizler çok daha cazip. Ulaşım ihtiyacı için ikinci ele yönelim başladı, bu da fiyatları yükseltmeye başladı" dedi.

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        'HEDEF YÜZDE 60 BÜYÜME'

        Bilirgen, ikinci el araç satışlarının geçen yıla benzer seviyelerde gerçekleşeceğini de belirterek, "2023 yılında ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüyerek 8.8 milyon adete ulaştı. Her bir yeni araç karşılığında 7.4 adet ikinci el araç satışı gerçekleşti. Artan kredi ve finansman maliyetleri, krediye erişimdeki engeller, seçim süreci ve diğer jeopolitik belirsizlikler sonucunda 2024 yılında sıfır araç pazarının yüzde 30-35 seviyelerinde daralmasını bekliyoruz. 2024'te ikinci el araç pazarının ise geçen yılla benzer seviyede olacağını öngörebiliriz. 2024'te Otomobilen olarak yüzde 60’lık bir büyüme hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        '12 TAKSİT İLE SATIŞ BAŞLADI'

        Bilirgen, kredi kullanımında yaşanan sıkıntıların, ikinci el araç alımında farklı çözümleri ortaya çıkardığını da anlattı.

        Otomobilen Genel Müdürü Bilirgen, "İkinci el piyasası, takas ve kredi ile dönüyor. Fiyat bizim düşündüğümüzün aksine biraz daha arka planda. Müşterilerimizin şu anda kredi kullanım oranları yüzde 40’larda. Geçen sene bu oran yüzde 50-55 seviyesindeydi. Piyasada kredi kartı ile satışlar da başladı. Biz de, 12 taksitle kredi kartı ile satış yapıyoruz, ama bunu araç satışı gibi düşünmeyin. Küçük bakiyeler tamamlamak gibi. Taşıt kredisi kullanamıyorsanız ve kredi kartı limitiniz varsa limitiniz kadar çekip 12 taksitle ödemek usulü ile araç alabiliyorsunuz. Biz bu sistemi çok yeni devreye aldık satışa katkısı, müşterinin tercihi çok oldu" dedi.

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