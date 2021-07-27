İkinci elde online satış dönemi

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Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi olarak ikinci el araç sektöründe 2019'dan bu yana faaliyet gösteren VavaCars, online araç satışına başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, detaylı görseller ve videolarla araçların tanıtıldığı satış platformu, aynı zamanda ekspertiz raporlarına da web sitesi üzerinden erişim imkanı sunuyor.

Online satılan araçların 14 gün içinde iade edebileceği açıklanırken, ödenen tutarın tamamının da kesintisiz geri alınacağı belirtildi. Ayrıca, satılan otomobillere 3 ayda 5 bin kilometre garanti verildiği kaydedildi.

Şiketin, seçili şehirlerde ücretsiz adrese teslim hizmeti de sunduğu bildirildi.

Yeni iş modelini Türk tüketicinin beklentilerine cevap verecek şekilde tasarladıklarını kaydeden VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, "Türkiye’de e-ticarete büyük bir ilgi ve rağbet var. Yaptığımız tüketici anketleri ve pazar araştırmaları insanların online araç alımı fikrine de sıcak baktığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 65’i online olarak araba almaya sıcak bakıyor, yüzde 27’si de değerlendirebileceğini söylüyor. Yapılan bir diğer pazar araştırmasına göre online platformların tercih edilmesindeki en önemli kriter güven. Bunun yanı sıra kolay iade imkanı ve ücretsiz eve teslim ve hız da tüketicilerin aradığı diğer unsurlar" dedi.