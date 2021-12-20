ÜÇLÜ SAVUNMA KURGUSU TARIŞILDI

Fenerbahçe'deki ilk döneminin son sürecinde üç stoperli savunma kurgusunu tercih eden Pereira bu kez ilk günden bu yana bu dizilimle bir takım kurmaya çalıştı. Maçların çoğunluğunda tandemli dörtlü savunma yerine üç stoperli bir anlayışla sahaya çıkılması zaman zaman eleştirildi.