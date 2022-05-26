PEDRO'DAN YALANLAMA!

İhanet iddialarının ardından Pedro Porro sosyal medya hesabından iddiaları şu sözlerle yalanladı;

"Söylenenler çok rahatsız edici. Magui Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok."