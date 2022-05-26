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İkinci Wanda Nara vakası: Magui Corceiro, Joao Felix'i aldattı mı?

Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix ihanet iddiaları ile gündeme geldi.Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro'nun ünlü futbolcuyu Sporting Lizbon oyuncusu Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi.

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    İkinci Wanda Nara vakası: Joao Felix aldatıldı mı? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro'ya ihanet ettiği iddia edildi

    Atletico Madrid takımının yıldız futbolcusu Joao Felix'in aldatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 22 yaşındaki ünlü futbolcunun sevgilisi Magui Corceiro'un Felix'i Sporting Lizbon forması giyen Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi. 
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    İkinci Wanda Nara vakası: Joao Felix aldatıldı mı? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro'ya ihanet ettiği iddia edildi

    Sporting Lizbon'lu futbolcunun birkaç ay önce maç sonunda Corceiro'ya formasını verdiği görüntüler iddiaları destekledi.
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    İkinci Wanda Nara vakası: Joao Felix aldatıldı mı? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro'ya ihanet ettiği iddia edildi

    PEDRO'DAN YALANLAMA!

    İhanet iddialarının ardından Pedro Porro sosyal medya hesabından iddiaları şu sözlerle yalanladı;

    "Söylenenler çok rahatsız edici. Magui Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor! Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok." 
  • 04
    İkinci Wanda Nara vakası: Joao Felix aldatıldı mı? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro'ya ihanet ettiği iddia edildi

    DEDİKODULAR SÜRÜYOR!

    1 yıldan uzun sürüdür beraberlik yaşayan 22 yaşındaki Joao Felix ile 19 yaşındaki Magui Corceiro ihanet iaddiaları ile gündeme geldi. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Pedro Porro iddiaların asılsız ve çirkin olduğunu belirtmişti. Yalanlamaya rağmen dedikodular hala sürürken Felix konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.
  • 05
    İkinci Wanda Nara vakası: Joao Felix aldatıldı mı? Joao Felix'in sevgilisi Magui Corceiro'ya ihanet ettiği iddia edildi

    WANDA NARA İLE AYNI POZ!

    Eşi Maxi Lopez'i şimdiki eşi Mauro Icardi'yle aldatan Wanda Nara ile Magui Corceiro'nun aynı pozu vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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