        İkinciyeni ve Carwizz Yes Oto'ya satıldı

        Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car'ı 2014 yılından bu yana Türkiye'de temsil eden Yes Oto, İkinciyeni satış platformunu ve Carwizz ekspertiz hizmetlerini Anadolu Grubu'ndan 1.5 milyon Euro bedelle satın aldı. Yes Oto CEO'su Özarslan Tangün, "Türkiye'deki sürdürülebilir büyüme stratejimizi destekleyen bu satın alma işlemi, hem kendi filomuzun satışlarını destekleyecek hem de ikinci el sektöründe tüm aktörlerin ihtiyacı olan güvenilir ve yüksek teknoloji ile desteklenmiş, değer üretecek yenilikçi hizmetlerin gerçekleştirilmesine zemin teşkil edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:58
        İkinciyeni ve Carwizz satıldı
        Enterprise Rent-A-Car’ı 2014 yılından bu yana Türkiye’de temsil eden Yes Oto, iki yeni şirketi bünyesine kattı.

        Anadolu Grubu çatısı altındaki İkinciyeni ve Carwizz şirketleri 1.5 milyon Euro bedelle Yes Oto tarafından satın alındı.

        Konu hakkında değerlendirme yapan Yes Oto’nun CEO’su Özarslan Tangün, "Piyasada yaygın bilinirliği, yüksek hizmet kalitesi ve itibarı sebebiyle iş modellerinin devamlılığı ve marka isimlerinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Enterprise Türkiye, İkinciyeni satış platformu ve Carwizz ekspertiz hizmetlerinin de katılımıyla tüm iş ortakları ve son kullanıcılar için, Türkiye ikinci el araç sektörüne yeni bir soluk getirecek ve ciddi bir katma değer üretecek" dedi.

        2025 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 33.6 milyon olduğunu ifade eden Özarslan Tangün, "2025 yılında ikinci el noter devri sayısı toplamda yaklaşık 11.2 milyon adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl ikinci el son kullanıcıya yönelik tekil satış sayısı yaklaşık 8–8.5 milyon adet, otomobil ve hafif ticari araç özelinde ise yaklaşık 6–6.5 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 2026'da yüzde 10 büyüme ile 7 milyon tekil son kullanıcının ikinci el araç satın alacağı tahmin ediliyor. Bu araçların neredeyse tamamı fiziki ekspertize tabi tutuluyor. Dolayısı ile her iki iş kolunda da ticari büyüklük ve potansiyel mevcut. Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme stratejimizi destekleyen bu satın alma işlemi, hem kendi filomuzun satışlarını destekleyecek hem de ikinci el sektöründe değer üretecek yenilikçi hizmetlerin gerçekleştirilmesine zemin teşkil edecek" dedi.

        Habur'da 41 kilo kaçak altın ele geçirildi; 12 gözaltı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ocak ayı içerisinde Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda bazıları şüphelilerin giydikleri ayakkabının içinde toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

