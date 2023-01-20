İkiz kardeşler çetesinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı!

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Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ay önce R.T. ve K.T. adlı ikizlerin yönettiği çeteye yönelik operasyon düzenlemişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, düzenlenen operasyonda R.T yakalanmış ve çetenin 37 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

ÇETE FAALİYETE GEÇTİ Bu operasyonun ardından çete yöneticilerinden Makedonya’ya kaçan K.T.’nin yasa dışı bahis sitesi üzerinden yeniden faaliyetlere geçtiğini tespit eden İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU DÜZENLENDİ Çetenin toparlanarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığını tespit eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Çalışmalarda, çetenin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığını, ATM’lerde yasa dışı bahis sitelerine oynanan paraların çekildiği ve canlı destek yapıldığını belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından 17 kişi tespit edildi. Çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ YAKALANDI İzmir merkezli, Diyarbakır, Van, Isparta ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çetenin 2 üyesinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Çeteyi yurt dışından yönettiği tespit edilen K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İKİZLERİN TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI Düzenlenen operasyonlarda, çete üyelerinin kaldıkları evde kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarına el konuldu. El konulan bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu ve çetenin çalışanlarının haftalık çalışma çizelgesini gösterir tablolar yer aldığı ortaya çıktı. Çetenin kullandığı hesaplara da ulaşıldı.