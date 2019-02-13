Red Bull KTM Ajo takımıyla dünyanın en popüler organizasyonunda ter dökecek milli sporcuların yer aldığı takımın tanıtımı Avusturya’da yapıldı.
İspanya’da geçen sezon elde ettiği birincilikle tüm dikkatleri üzerine çeken Can Öncü, "Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesidir. Red Bull KTM Ajo hayallerimin takımı ve bu yüzden bu takımla Moto3 Dünya Şampiyonası’na yükselmek, bu büyük ailenin bir parçası olmak çok özel. Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor olmayı hayal ediyordum ve bunu başarmış olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Red Bull KTM Ajo Takım Menajeri Aki Ajo da "Bu yıl Moto3 sınıfında, geçen yılın son yarışında Valencia'da inanılmaz bir sonuç elde eden Can Öncü'ümüz var. Can müthiş bir yeteneğe sahip. Sürekli öğrenerek ve yapımızın tüm deneyimlerinden yararlanarak çok iyi bir geleceğe adım atıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da Can ve Deniz ile gurur duyduklarını belirterek, "Hem Can, hem de Deniz, Türk motor sporlarının geleceği. Kenan Sofuoğlu’ndan sonra bayrağı Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte devraldılar. İnşallah bu sene onların başarılarıyla dolu bir sezon olacak. Bizim milli sporcularımıza güvenimiz tam." şeklinde görüş bildirdi.
Moto3 Dünya Şampiyonası 10 Mart’ta Katar’da start alacak.
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