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        Haberler Dünya İklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı'nı turuncuya boyadı

        İklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı'nı turuncuya boyadı

        Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısını protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 08:13 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:13
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        Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.

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        Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.

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        Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.

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        Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı'nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

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        Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #almanya
        #iklim aktivistleri
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