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        İklim değişikliği şeker üretimini olumsuz etkiledi

        İklim değişikliğiyle birlikte mevsimsel sıcaklıklarda yaşanan artış, şeker pancarından elde edilen şeker miktarının azalmasına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:56
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        İklim değişikliği şekeri de etkiledi
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        İklim değişikliğiyle birlikte mevsimsel sıcaklıklarda yaşanan artış, şeker pancarından elde edilen şeker miktarının azalmasına neden oldu. Pancarın olgunlaşma döneminde güz sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, bitkinin yumrusunda depolanan şeker oranını ifade eden polar değerinin yükselmesini engelliyor.

        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, Türkiye'de 2024-2025 hasat döneminde 25 milyon ton şeker pancarı üretildiğini söyledi.

        Pancar üretimindeki yükselişe rağmen, küresel ısınma nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi şeker miktarında düşüş olduğunu belirten Erkoyuncu, tahmin edilen şeker üretiminde yüzde 10'luk bir kayıp yaşandığını dile getirdi.

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        Düşüşe rağmen Türkiye'de herhangi bir şeker sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Erkoyuncu, "Geçen sezondan 400 bin ton şeker stoku kaldığı için şeker sıkıntısı gibi bir durum yok, hatta fazlalığı var. Bu sezon Konya'da 3 milyon 775 bin ton pancar alımı yaptık, bundan da 460 bin ton şeker çıktı. Pancar verimi bu yıl çok iyiydi ama polar, iklimden kaynaklı geçen yıllara göre daha düşüktü. Avrupa'da bile sıkıntılar yaşandı. Fransa, Almanya bu konuda çok iyidir. Onlar bile polar oranında 15'i geçemedi. Biz bunun üzerindeyiz ama önceki yıllara göre düşüğüz." ifadesini kullandı.

        Erkoyuncu, Türkiye'de yıllık 3 milyon ton şekere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bunun üçte birini Türk Şeker karşılıyor, üçte birini PANKOBİRLİK bünyesindeki fabrikalar karşılıyor, kalan kısmını da özelleşen fabrikalar karşılıyor. Konya Şeker olarak biz bunun yüzde 17'sini karşılıyoruz. Çumra Şeker Fabrika'mız Türkiye'nin en büyüğü. Günlük 16 bin 500 ton pancar işleniyor. Gelecek yıl kapasitesi 20 bin tona çıkacak. Kent merkezindeki fabrikada da 11 bin 500 ton pancar işleniyor. Gelecek yıl günde 31 bin 500 ton pancar işleyeceğiz."

        Küresel ısınmadan kaynaklı kaybı telafi etmek için işleyişteki fiziki yapıda bazı tedbirler almayı planladıklarını anlatan Erkoyuncu, şunları kaydetti:

        "Geçen sezon 3 milyon 808 bin ton pancardan 513 bin ton şeker elde ettik. Bu yıl (2024-2025 dönemi) 3 milyon 775 bin ton pancardan 460 bin ton şeker ürettik. Düşüşün çok olmasının sebebi polar oranı. Bu, iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Gece gündüz sıcaklık farkları azaldı. Pancarın ihtiyaç duyduğu şekilde geceleri hava soğumadı. Kurum olarak, iklime etki edemeyiz ama kampanya dönemini daraltacağız. Dünyada ortalama kampanya süresi 90 gündür. Biz Konya Şeker olarak 150 gün kampanya yapıyoruz çünkü gerçekten çok fazla pancar üretimi var."

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        #çevre haberleri
        #şeker üretimi
        #iklim değişikliği
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