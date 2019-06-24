İl dışı tayin yani öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte il dışı atama sonuçlarının bugün açıklanacağı takvimde yer alıyordu. Beklenen açıklama ise MEB tarafından akşam saatlerinde yapıldı. İl dışı atama sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

MEB İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2019

MEB'in yaptığı il dışı atama sonuçlarına atama.meb.gov.tr adresi üzerinden TC. kimlik numarası ile erişiliyor. MEB sonuçların açıklandığı ile ilgili duyuruyu ise Twitter üzerinden yaptı.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İL DIŞI TAYİN

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih etti. Bu kapsamda başvuran öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verildi. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemedi Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atandı.