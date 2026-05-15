        İl dışı atama tarihleri 2026: İl dışı tayin başvuru ekranı ile ihtiyaç listesi açıklandı mı?

        İl dışı atama tarihleri 2026: İl dışı tayin başvuru ekranı ile ihtiyaç listesi açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 iller arası yer değiştirme takvimiyle birlikte öğretmenlerin il dışı tayin başvuru süreci resmen başladı. MEBBİS sistemi üzerinden alınan başvurular 14-20 Mayıs tarihleri arasında devam ederken, öğretmenler gözlerini branş bazlı kontenjanlara ve ihtiyaç listelerine çevirdi. Atama sonuçlarının açıklanacağı süreçte, ilişik kesme tarihleri ve norm açığı bulunan iller en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, İl dışı tayin başvuruları bitti mi, ihtiyaç listesi açıklandı mı? İşte il dışı atama ihtiyaç listesi...

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:35
        2026 yılı isteğe bağlı il dışı öğretmen atamalarında süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurularını MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Başvuruların ardından gözler kontenjan listelerine çevrilirken, hangi ilde kaç norm açığı bulunduğu ve branşlara göre dağılımın nasıl şekillendiği merak konusu oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre atama sonuçları 22 Mayıs’ta ilan edilecek. İşte "il dışı ögretmen atamaları ne zaman? İller arası yer değiştirme tayin ataması ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları...

        İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirdi. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

        MEB'den yapılan açıklamaya göre, yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

        Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.

        İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        İL DIŞI ATAMA İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI MI?

        İl dışı tayin başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular 20 Mayıs 2026 saat 16.00'a kadar devam edecek. İl dışı atamalarında baz alınacak ihtiyaç listesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İl dışı atama başvurusunda bulunacak öğretmenlerin ilgili müdürlüğün web sitesini incelemeleri ve başvurularını bu doğrultuda gerçekleştirmeleri gerekiyor.

        İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026

        Başvurular - Başlangıç: 14 Mayıs 2026

        Bitiş: 20 Mayıs 2026 (Saat 16.00’a kadar)

        Atamalar: 22 Mayıs 2026

        E Bölümü 2'nci Madde Kapsamında Atama İptali

        Başlangıç: 1 Haziran 2026

        Bitiş: 3 Haziran 2026 (Saat 16.00'ya kadar)

        İlişik Kesme: 26 Haziran 2026

        E Bölümü 3'üncü Madde Kapsamında Atama İptali

        Başvuru - Başlangıç: 11 Ağustos 2026

        Bitiş: 13 Ağustos 2026 (Saat 16.00'ya kadar)

        Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi: 17 Ağustos 2026

