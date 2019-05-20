İl içi öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Sorusu milyonlarca öğretmen tarafından soruluyor. Mazerete bağlı görev yeri değişlikliği yapmak isteyen öğretmenler yarın atama başvurusu için ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurabilecek. İşte MEB 2019 il içi öğretmen atamaları

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler MEB sitesinde yer alan ilkatama.meb.gov.tr adresine ulaşarak e devlet şifreniz ve ya sisteme giriş yaparak T.C Kimlik numaranızı, nüfus cüzdanı numarınızı ve yakın ailenizden bir TC Kimlik numarasını girerek giriş yaparak atama başvurusunda bulunabileceksiniz.



İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak ve atamalar ise 29 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.