İl il bayram namazı saatleri 2026: Diyanet ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman, bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazını eda etmek üzere camilerin yolunu tutacak. İl il bayram namazı saatleri 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için ''Bayram namazı saat kaçta?'' sorusunun cevabı belli oldu. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet verileri ile 20 Mart 2026 il il bayram namazı saatleri...
On bir ayın sultanı Ramazan’ın son günlerine girilmesiyle birlikte Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Bayramın ilk günü sabahında camilere akın edecek milyonlarca Müslüman ise bayram namazı saatine odaklandı. 81 il için bayram namazı saatleri 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller için ‘’Bayram namazı saat kaçta?’’ sorusu yanıt buldu. Ramazan Bayram namazı saatleri güneşin doğuşuna göre şehirden şehre farklılık gösteriyor. Peki, 20 Mart Cuma bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, 2026 il il bayram namazı vakitleri …
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
Ramazan Bayramı namazı, 20 Mart Cuma günü sabah saatlerinde kılınacak. 81 ilde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olan müminler tarafından il il bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. haberturk.com olarak biz de her yıl olduğu gibi ‘’Bayram namazı saat kaçta?’’ sorusunun yanıtını derledik.
İşte il il bayram namazı vakitleri…
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken İstanbul'da da bayram namazı saati merak konusu oldu. 20 Mart Cuma günü İstanbul bayram namazı saati 07.39 olarak açıklandı.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'da bayram namazı 07.23’te kılınacak.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir için bayram namazı saati de belli oldu. 20 Mart Cuma günü İzmir'de bayram namazı 07.45’te kılınacak.
BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa bayram namazı saati 07.38 olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre il il bayram namazı saatleri şöyle;
Adana: 07:12
Adıyaman: 07:01
Afyonkarahisar: 07:32
Ağrı: 06:42
Aksaray: 07:18
Amasya: 07:12
Ankara: 07:23
Antalya: 07:31
Ardahan: 06:44
Artvin: 06:48
Aydın: 07:42
Balıkesir: 07:43
Bartın: 07:26
Batman: 06:49
Bayburt: 06:54
Bilecik: 07:35
Bingöl: 06:52
Bitlis: 06:46
Bolu: 07:29
Burdur: 07:33
Bursa: 07:38
Çanakkale: 07:49
Çankırı: 07:20
Çorum: 07:15
Denizli: 07:37
Diyarbakır: 06:53
Düzce: 07:30
Edirne: 07:49
Elazığ: 06:57
Erzincan: 06:56
Erzurum: 06:49
Eskişehir: 07:32
Gaziantep: 07:04
Giresun: 07:01
Gümüşhane: 06:57
Hakkari: 06:39
Hatay: 07:09
Iğdır: 06:38
Isparta: 07:31
İstanbul: 07:39
İzmir: 07:45
Kahramanmaraş: 07:06
Karabük: 07:25
Karaman: 07:21
Kars: 06:42
Kastamonu: 07:20
Kayseri: 07:12
Kilis: 07:05
Kırıkkale: 07:20
Kırklareli: 07:46
Kırşehir: 07:18
Kocaeli: 07:35
Konya: 07:24
Kütahya: 07:34
Malatya: 07:01
Manisa: 07:44
Mardin: 06:51
Mersin: 07:15
Muğla: 07:40
Muş: 06:48
Nevşehir: 07:15
Niğde: 07:15
Ordu: 07:03
Osmaniye: 07:08
Rize: 06:53
Sakarya: 07:33
Samsun: 07:10
Siirt: 06:46
Sinop: 07:15
Sivas: 07:06
Şanlıurfa: 06:58
Şırnak: 06:44
Tekirdağ: 07:45
Tokat: 07:08
Trabzon: 06:56
Tunceli: 06:56
Uşak: 07:36
Van: 06:40
Yalova: 07:38
Yozgat: 07:15
Zonguldak: 07:28