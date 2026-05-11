Kurbanlık fiyatları 2020: İl il canlı büyükbaş ve küçükbaş kurban, hisse fiyatı ne kadar?
Bu senenin güncel kurbanlık fiyatları araştırılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken 2026 yılı kurbanlık fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Türkiye genelinde kurban pazarlarında hareketlilik hız kazanırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış fiyatları il il netleşmeye başladı. Besiciler artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirtirken, vatandaşlar ise "Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık arzında herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıkladı. İşte 2026 il il güncel kurbanlık fiyatları…
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.
2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI
Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg
Düve / İnek: 475 TL / kg
Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg
Dişi Koyun: 350 TL / kg
Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre değişkenlik gösterebilir.
GÜNCEL 2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI
Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:
İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,
Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,
İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.
Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.
DİYANET AÇIKLADI: KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.