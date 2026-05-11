        Haberler Bilgi Ekonomi KURBANLIK FİYATLARI 2026 İL İL: Canlı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ve hisse fiyatı ne kadar? Güncel kurban fiyat listesi

        Bu senenin güncel kurbanlık fiyatları araştırılıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken 2026 yılı kurbanlık fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Türkiye genelinde kurban pazarlarında hareketlilik hız kazanırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış fiyatları il il netleşmeye başladı. Besiciler artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirtirken, vatandaşlar ise "Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık arzında herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıkladı. İşte 2026 il il güncel kurbanlık fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesi kurbanlık piyasasında yoğunluk artarken, büyükşehirlerden Anadolu’ya kadar birçok ilde güncel kurbanlık fiyatları belli oldu. Yem, nakliye ve bakım giderlerindeki yükseliş fiyatlara etki ederken, besiciler pazarlarda satış hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların ortalama fiyatlarını araştırmaya başladı. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu belirterek piyasada arz sıkıntısı beklenmediğini ifade etti. İşte şehir şehir 2026 kurbanlık fiyatlarına ilişkin son durum…

        KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

        Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.

        2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI

        Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg

        Düve / İnek: 475 TL / kg

        Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg

        Dişi Koyun: 350 TL / kg

        Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre değişkenlik gösterebilir.

        GÜNCEL 2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

        Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:

        İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,

        Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,

        İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.

        Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.

        DİYANET AÇIKLADI: KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
