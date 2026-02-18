Ramazan 2026 için geri sayım başladı, gözler il il imsakiye takvimine çevrildi. Diyanet’in resmi sitesinde yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere tüm şehirlerde sahur saatleri en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2026 Ramazan’da ilk sahur vakti ve il il güncel imsak saatleri…