İl il risk haritası 12 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller li

Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs-04 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.00 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 10,92 Adıyaman 23,59 Afyon 73,55 Ağrı 85,30 Aksaray 47,27 Amasya 41,45 Ankara 99,50 Antalya 31,90 Ardahan 57,00 Artvin 35,93 Aydın 18,87 Balıkesir 59,25 Bartın 81,11 Batman 52,04 Bayburt 40,89 Bilecik 96,99 Bingöl 34,22 Bitlis 76,05 Bolu 110,55 Burdur 53,20 Bursa 50,85 Çanakkale 43,67 Çankırı 69,10 Çorum 69,88 Denizli 53,83 Diyarbakır 53,33 Düzce 63,36 Edirne 13,69 Elazığ 54,38 Erzincan 74,90 Erzurum 93,16 Eskişehir 88,50 Gaziantep 51,26 Giresun 54,74 Gümüşhane 103,86 Hakkari 47,40 Hatay 7,95 Iğdır 22,18 Isparta 96,98 İstanbul 63,93 İzmir 41,23 Kahramanmaraş 24,94 Karabük 50,00 Karaman 74,93 Kars 105,45 Kastamonu 91,15 Kayseri 92,26 Kırıkkale 72,47 Kırklareli 50,51 Kırşehir 69,33 Kilis 44,78 Kocaeli 63,42 Konya 63,15 Kütahya 101,55 Malatya 77,68 Manisa 45,62 Mardin 38,59 Mersin 16,35 Muğla 39,76 Muş 66,66 Nevşehir 44,93 Niğde 67,56 Ordu 68,39 Osmaniye 9,44 Rize 85,18 Sakarya 59,09 Samsun 49,40 Siirt 50,28 Sinop 38,34 Sivas 84,76 Şanlıurfa 35,75 Şırnak 24,16 Tekirdağ 49,57 Tokat 91,34 Trabzon 51,38 Tunceli 31,63 Uşak 54,95 Van 52,81 Yalova 37,50 Yozgat 80,65 Zonguldak 83,61



VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırıklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.