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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da ilkokulda 3 kız öğrenci taciz edildi! Zanlı berbest | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!

        Burdur'da bir ilkokulda yaşanan olayda, M.Ç. isimli memur, 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., hakimlikçe adli kontrolle bırakıldı. Şüpheli, İl Milli Eğitim tarafından açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:16
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        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
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        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda memur olarak çalışan M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

        DHA'daki habere göre M.Ç., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        MİLLİ EĞİTİM 'AÇIĞA' ALDI

        Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.

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