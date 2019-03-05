Reçetelerde ilaç ismi yerine ilacın etken maddesinin yazılmasını talep eden eczacılar, bu sayede devletin ilaç harcamalarının en az yüzde 20 düşebileceğine dikkat çekti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, "Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Bunun çok olumlu faydaları görüldü. Aynı yöntemin reçetelerde de uygulanmasını hem eczacı hem hekim hem de SGK için yararlı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Eczacı Dursun İbili ise "Hasta daha ucuz eşdeğer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor. Reçeteye ilaç ismi yerine etken madde yazılması ilaçta marka takıntısını sona erdirir" diye konuştu.