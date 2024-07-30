İlayda Alişan denizde sevgilisini öpmelere doyamadı
Bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk tatili Cennet Koyu'nda devam ediyor. Bir plajda görüntülenen ikiliden Alişan, denizde sevgilisini öpmelere doyamadı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlayda Alişan'ın sevgilisi Oğulcan Engin ile Cennet Koyu'ndaki tatili devam ediyor.
Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, bir plajda güneşin keyfini çıkardı.
Bir ara sıcaktan bunalan ikili, denize girdi.
DENİZE KIYIDAN GİRDİ
Üstü mavi, altı siyah bir bikini giyen İlayda Alişan, denize kıyıdan girmeyi tercih etti.
İSKELEDEN ATLADI
Oğulcan Engin de iskeleden balıklama atlayış yaparak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
DENİZDE AŞKA GELDİ
Bir ara romantik anlar yaşayan İlayda Alişan, sevgilisine arkadan sarılıp kafasından ara ara öptü. Bir süre yüzen ikili, daha sonra şezlonglarına geri döndü.
İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, birlikte duş aldıktan sonra şezlonglarında güneşlenmeye devam etti.