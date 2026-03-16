FATİH HAZİRESİ'NDE KİMLER YATIYOR?

Fatih Camii hazîresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazîrelerinden biri olup Fatih Camii’nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer alıyor. Caminin kıble duvarı önünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesi hemen yanında Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa’nın kabri bulunuyor. Hazîrenin giriş bölümünde ise Fatih Sultan Mehmet'in hanımı Gülbahar Hatun’un türbesi ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa türbeleri mevcut. Hazîrenin dışında yer alan büyük türbede Sultan II.Mahmut'un annesi Nakşidil Vâlide Sultan (vefat:1817) bulunmakta. Bu türbenin yanında ise Sultan Abdülmecit'in hanımlarından, son Padişah Vahdettin'in annesi Gülustû Kadın Efendi’nin (vefat:1861) türbesi dikkat çekiyor.