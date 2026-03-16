İlber Ortaylı'nın cenazesi ne zaman ve nereden kalkacak, nereye defnedilecek? İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. İlber Ortaylı'nın vefatı, Türkiye'nin tarih ve düşünce dünyasını yasa boğdu. Ortaylı, bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, İlber Ortaylı'nın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, İlber Ortaylı'nın cenaze programı...
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 78 yaşındaki Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart Cuma günü hayatını kaybetti. Vefatıyla tarih ve fikir hayatını derin bir yasa boğan İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. Peki, İlber Ortaylı’nın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İlber Ortaylı’nın cenazesi nereye defnedilecek? İşte detaylar.
İLBER ORTAYLI’NIN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. Ortaylı, 16 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İlber Ortaylı için saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.
FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK
Törenin ardından aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Hazireye defin için gerekli kararın alınacağı öğrenildi.
HOCASI HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLECEK
Ortaylı'nın bir diğer 'hocaların hocası' olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedileceği öğrenildi. "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen, Ortaylı'nın da hocası olan ve 2016 senesinde vefat eden Prof. Dr. Halil İnalcık da Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmişti.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları belirledi.
Sabah saat 09.00'dan itibaren program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.
FATİH HAZİRESİ'NDE KİMLER YATIYOR?
Fatih Camii hazîresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazîrelerinden biri olup Fatih Camii’nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer alıyor. Caminin kıble duvarı önünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesi hemen yanında Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa’nın kabri bulunuyor. Hazîrenin giriş bölümünde ise Fatih Sultan Mehmet'in hanımı Gülbahar Hatun’un türbesi ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa türbeleri mevcut. Hazîrenin dışında yer alan büyük türbede Sultan II.Mahmut'un annesi Nakşidil Vâlide Sultan (vefat:1817) bulunmakta. Bu türbenin yanında ise Sultan Abdülmecit'in hanımlarından, son Padişah Vahdettin'in annesi Gülustû Kadın Efendi’nin (vefat:1861) türbesi dikkat çekiyor.
Haziredeki türbeler
Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi
Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi
Gazi Osman Paşa ve Türbesi
Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi
Nakşidil Valide Sultan Türbesi
Gülustû Sultan Türbesi
Haziredeki kabirler
Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)
Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)
Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)
Ali Emîrî Efendi (1857-1924)
Sâmi Efendi (1838-1912)
Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)
Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)
Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)
Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)
Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)
Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)