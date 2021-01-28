DHA

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede saat 01.30 sıralarında bir mağazanın çatısında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası ilk etapta bölgeye Bolvadin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin yanı sıra Alkoloid Fabrikası’ndaki itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

BÖLGEYE GELEN İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri haberi alınca olay yerine geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de itfaiyenin çalışmasına engel olunmaması için vatandaşları ve esnafı sürekli uyardı. Yangının sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

DHA'nın haberine göre; yangında can kaybı olmazken, 10’a yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.