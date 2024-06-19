Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı - Rize haberleri | Son dakika haberleri

        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!

        Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi'yi silahla öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de, İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde, Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        İLÇE KOMUTANI EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor