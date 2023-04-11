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İl belediyesi sınırları içindeki köy, referandumla beldeye geçti

Bolu Belediyesi'ne bağlı 60 haneli Ilıcakınık Köyü, yapılan referandumla belde belediyesine geçti

İle bağlı köy referandumla beldeye geçti
İHA

Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, merkeze 6 kilometre uzaklıktaki 60 haneli 400 nüfuslu Ilıcakınık halkı, Karacasu Belde Belediyesi'ne katılmak için kendi aralarında imza kampanyası yürüttü.

Gerekli imzayı toplayan köy halkı, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat etti. Köylülerin talebi üzerine İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla köyde referandum yapıldı.

Köy Konağı'na kurulan sandıklara giden vatandaşlar, Karacasu Belde Belediyesi'ne bağlanmak için oy kullandı.

Oylamaya katılan 213 kişiden 165'i "evet" oyu verirken, 47 kişi "hayır" oyu kullandı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda Ilıcakınık Köyü, Bolu Belediyesi sınırlarından çıkarak Karacasu Belde Belediyesi'ne bağlandı.

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