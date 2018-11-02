ABD'de yapılan bir araştırma, 45 yaşından sonra baba olanların bebeklerinde görülen sağlık sorunlarının erken yaşta baba olanların bebeklerine kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koydu.

AA'nın haberine göre; "British Medical Journal" sağlık dergisinde yayımlanan araştırmada, 25-34 ile 45 yaşından sonra baba olan erkeklerin bebeklerinin sağlık durumları karşılaştırıldı ve 45 yaşından sonra baba olanların bebeklerinde daha fazla sağlık sorunları görüldü.

UZMANLARDAN '45 YAŞINDAN ÖNCE BABA OLUN' ÖNERİSİ!

İleri yaştaki çocuk sahibi olan erkeklerin bebeklerinin 2,5 kilonun altında doğduğu tespit edilen araştırmada, bu bebeklerin yüzde 14'ünün yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi. Bu bebeklerin, 25 ila 34 yaşlarındaki babaların bebeklerine kıyasla kriz geçirme ihtimali yüzde 18 daha yüksek bulundu.

Bilim insanları, 45 yaşından önce baba olunması tavsiyesinde bulunarak, bu şekilde bebeklerin ilave sağlık sorunları yaşamasının önüne geçilebileceği belirtildi.

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